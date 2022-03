Serbia “tradhëton” Putinin, OKB miraton rezolutën që i kërkon Rusisë të ndalë sulmin ndaj Ukrainës (FOTO LAJM)

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi rezolutën që i kërkon Rusisë të ndalë sulmin ndaj Ukrainës.

141 shtete kanë votuar pro, 5 kundër dhe 35 abstenim. Mes shteteve që kanë votuar Pro është edhe Serbia.

Loud and clear: The world demands immediate ceasefire from Russia. Overwhelming approval in UN General Assembly 141 states vote for, 5 against #UnitingforPeace

