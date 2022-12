VOA: A do ta mbështesin amerikanët kandidaturën e Trump në zgjedhjet e vitit 2024?

Donald Trump po kandidon për herë të tretë për postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara, duke shpresuar të bëhet presidenti i dytë në historinë amerikane, që shërben në mandate jo të njëpasnjëshme.

Sondazhet tregojnë se shumica e votuesve të Partisë Republikane nuk mendojnë se ai duhet të jetë kandidati i tyre. Për të mësuar se cili është niveli mbështetjes që gëzon tani zoti Trump në një nga bastionet e tij historike, korrespondenti i Zërit të Amerikës, Steve Herman vizitoi qytetin Mount Storm në Virxhinian Perëndimore.

Një vend ideal për të vlerësuar mbështetjen e tanishme për republikanin Donald Trump është qarku Grant në Virxhinian Perëndimore. Si në vitin 2016 ashtu edhe në vitin 2020, zoti Trump fitoi rreth 88 për qind të votave në këtë zonë.

Ky rezultat i thellë nuk është befasues për kryeredaktoren e gazetës së vetme të qarkut “Grant County Press”, Camille Howard.

“Shumica e banorëve këtu janë republikanë dhe kandidati i kësaj partie e ka të sigurt fitoren”, thotë ajo.

Më pak se 700 nga 7000 votuesit e qarkut janë të regjistruar si anëtarë të partisë demokrate.

Në mesin e tyre është edhe ish-psikologu Frank Miller, i cili po përpiqet të kuptojë përse kaq shumë nga fqinjët e tij janë mbështetës të zjarrtë të zotit Trump.

“Është një kult. Jam psikolog, e kuptoj se si funksionojnë kultet, ku ka një pezullim të realitetit. Ata të gjithë përqendrohen në atë që thotë udhëheqësi i kultit të tyre”, thotë ai.

Gjatë presidencës së tij katërvjeçare, zoti Trump u përpoq të shpëtonte industrinë e qymyrit në Virxhinian Perëndimore, duke thënë se industria e energjisë diellore, gjithashtu në rritje në qarkun Grant, “nuk është mjaft e fortë”. Ai gjithashtu ka kritikuar turbinat që prodhojnë energji nga era, 100 prej të cilave janë instaluar në këtë zonë.

“Ata thonë se zhurma shkakton kancer. Ato bëjnë zhurmë dhe vrasin zogjtë”, thotë zoti Trump.

Është një kohë e gjatë deri në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 dhe ende nuk është e qartë se kush të do marrë mbështetjen më të madhe në zgjedhjet paraprake. Por në qarkun Grant, shumë nga ata që votuan për zotin Trump dy zgjedhjet e kaluara, planifikojnë ta bëjnë këtë përsëri.

“Shumica e njerëzve që njoh dhe që kanë votuar për zotin Trump më parë, do të votonin përsëri për të.”

Jodi Ours, ish-punonjëse spitali është kunata e zyrtarit lokal të qarkut Grant, Jerry Ours.

“Mendoj se ai do ta ruajë dhe rrisë mbështetjen që kishte këtu. Mendoj se ai do ta arrijë këtë, pa marrë parasysh se kush do të jetë në garë”, thotë ai.

Donald Trump ka fituar dy zgjedhje presidenciale në Virxhinian Perëndimore, por për zgjedhjet e vitit 2024 ai do të ketë më shumë sfidues republikanë sesa katër vjet më parë, kur ai ishte në postin e Presidentit të vendit./VOA