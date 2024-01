Vidhet dyqani me bizhuteri, reagimi i rojes së sigurisë përballë hajdutëve bëhet viral (VIDEO)

Një video e publikuar për një grabitje të ndodhur në një dyqan bizhuterish në Zelandën e Re, është bërë virale në rrjetet sociale.

Ngjarja ndodhi në mes të ditës në qendrën tregtare Bayfair.

Ajo çfarë ka marrë vëmendje të madhe, është reagimi i rojës së sigurisë i cili edhe pse shikon hajdutët teksa kryejnë grabitjen, nuk ka lëvizur nga vendi dhe thjesht i shikon.

Disa prej ndjekësve në komente mbështesin rojën, duke thënë se jeta e tij vlen më shumë se bizhuteritë ndërsa të tjerët, e kritikonin për faktin që nuk ndërhyri për të ndaluar grabitësit.

“Jeta juaj nuk ia vlen për një bizhuteri. Mos e fajësoni rojën e sigurisë që qëndron prapa dhe thjesht ka marrë një ide për përshkrimet”, shkroi një person.

“Mund të konfirmoj si roje sigurie, 23,65 dollarë në , nuk ia vlen”, shtoi një tjetër.

“Pra, cili është roli i sigurisë”- ishte komenti i një ndjekësi tjetër nga shumë komente që mori videoja.

A major shopping centre had to be evacuated after a group of masked thieves raided a Michael Hill jewellery store in New Zealand. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/GhrsZcRO3N

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 28, 2024