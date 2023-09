VIDEO/ Turisti i dehur shkatërron skulpturën në Bruksel, arrestohet! Rrezikon gjobën e majme

Një irlandez është arrestuar në Bruksel pasi ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në një skulpturë jashtë ndërtesës së vjetër të bursës së qytetit.

Sipas Daily Dail, kjo vepër artistike e quajtur “Dora me pishtar” është një nga dy skulpturat që qëndrojnë në hyrje të ndërtesës.

Ngjarja ndodhi të dielën e kaluar, vetëm një ditë pasi ndërtesa neoklasike “La Bourse” u rihap pas një projekti rinovimi 3-vjeçar që kushtoi afro 90 milionë euro. Kjo punë përfshinte restaurimin e shtatores në fjalë, dhe kushtoi 17.500 euro.

Videoja që ka bërë xhiron e internetit tregon të riun, i cili shfaqet i dehur, teksa ngjitet në skulpturën e cila paraqet një luan dhe një burrë me një pishtar pranë tij.

A young Irishman has been arrested in Brussels, Belgium, after he climbed on to a recently renovated statue outside the stock exchange on Sunday and caused part of it to fall off, according to local media. Report here: https://t.co/dyx9mL0EDO pic.twitter.com/nalE6cGMjc

— The Irish Times (@IrishTimes) September 13, 2023