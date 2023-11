Video të frikshme, tërmetet e njëpasnjëshme godasin Islandën, krijohen çarje të thella në rrugë

Aktiviteti sizmik në Islandë vazhdon dhe autoritetet paralajmërojnë se rreziku i shpërthimit të vullkanit mbetet.

Që nga mesnata e së dielës janë regjistruar 900 tërmete, por krahasuar me ditët e fundit magnituda e tyre është mesatarisht më e vogël.

Megjithatë, një “lum” nëntokësor i magmës me një gjatësi prej 15 kilometrash mbetet aktiv.

Vlerësohet se magma është vetëm 800 metra nga sipërfaqja e tokës.

Rreziku mbetet për qytetin e Grindavik, me 4000 banorë, i cili është evakuuar për arsye sigurie.

Çarje të thella janë shfaqur në rrugët e qytetit dhe në fshat, raporton BBC.

JUST IN – Video shows massive crack emanating steam in the center of Grindavik town of Iceland as the Island nation braces for a potential volcanic eruption pic.twitter.com/C6pK2NkGmW

