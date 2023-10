VIDEO/ Sulmi terrorist në Ankara, një i vdekur dhe dy policë të plagosur

Dy oficerë policie u plagosën lehtë kur dy terroristë të dielën në mëngjes shpërthyen një bombë përpara Drejtorisë së Përgjithshme të Sigurisë në kryeqytetin turk të Ankarasë, ku njëri prej tyre hodhi veten në erë, tha ministri i Brendshëm.

“Dy terroristë, të cilët kanë mbërritur me një automjet të lehtë komercial para portës së Drejtorisë së Përgjithshme të Sigurisë, kanë kryer një sulm me bombë. Një nga terroristët hodhi veten në erë”, tha Ali Yerlikaya në X.

A person blew himself up near the Ministry of Internal Affairs building in Ankara. The head of the Ministry of Internal Affairs of Turkey stated that two persons approached the building of the Ministry of Internal Affairs in a car. One man blew himself up, the other was… pic.twitter.com/BZUWWovcqe

