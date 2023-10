VIDEO/ Sulm i madh me raketa nga Gaza në Izrael

Një valë e madhe sulmesh me raketa të Hamasit goditi Tel Avivin pak pas orës 20:00 të së shtunës mbrëma.

Mediat izraelite raportuan gjithashtu se sirenat u dëgjuan për një sulm me raketa edhe në Ashkelon. Ka gjithashtu raporte për gjuajtje me raketa në qytetin Bat Yam në bregun e Mesdheut të Izraelit, në fushën qendrore bregdetare në jug të Tel Avivit.

⚡️Large rocket barrage coming out of Gaza, Tel Aviv pic.twitter.com/viY6gpU1zl — War Monitor (@WarMonitors) October 14, 2023

⚡️Scenes from Bat yam after a rocket from Gaza landed there pic.twitter.com/C8gWXKqguC — War Monitor (@WarMonitors) October 14, 2023

Trupat e pengjeve izraelite në perimetrin e Rripit të Gazës

Ndërkohë, ushtria izraelite njoftoi se kishte gjetur në Rripin e Gazës “trupa pengjesh izraelitë” të rrëmbyer nga Hamasi gjatë sulmit të 7 tetorit ndaj Izraelit.

“Ne gjetëm në perimetrin e Rripit të Gazës trupa të izraelitëve që ishin rrëmbyer,” tha nënkoloneli Peter Lerner, një zëdhënës i ushtrisë izraelite, gjatë një konference për shtyp në Ministrinë e Jashtme.

Videot e propagandës së Hamasit

Dy video propagandistike u publikuan më herët nga Hamasi që synonin forcat izraelite, duke i kërcënuar ata me “çfarë do të vuajnë” kur të fillojë ofensiva tokësore e Izraelit në Gaza.

⚡️Hamas Publishes a Video titled: “A message to the ground forces: This is what awaits you when you enter Gaza” pic.twitter.com/pqrSmNBMTL — War Monitor (@WarMonitors) October 14, 2023

⚡️In light of the zionist’s anticipated invasion into Gaza, Hamas unveils the home-made “Al-Yassin” anti-armor shell of 105 mm caliber pic.twitter.com/k7fXlTJWj4 — War Monitor (@WarMonitors) October 14, 2023

Në një video, terroristët e Hamasit mund të shihen duke dalë nga toka me tiparet e fytyrës të errësuar, duke mbajtur armatimin e tyre të rëndë dhe duke u fshehur në mënyrë që të jenë gati të godasin në një moment. Në videon e dytë ata duken se janë në një punishte të improvizuar duke bërë armë, duke treguar se si i përgatisin dhe i lyejnë ato.

Në fakt, llogaria e War Monitor shkroi në rrjetet sociale për videon e dytë: “Përpara pushtimit të pritshëm të Gazës, Hamasi zbulon antitankun e improvizuar 105 mm Al-Yassin”.

Hamasi: Izraeli kryen “krime lufte” në Gaza

Gjithashtu, lideri i Hamasit Ismail Haniya akuzoi Izraelin sot për kryerjen e ‘krimeve të luftës’ në Rripin e Gazës, i cili është goditur që kur grupi islamik nisi një sulm ndaj komuniteteve izraelite, më 7 tetor.

“Mizoritë izraelite përbëjnë krime lufte dhe një shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare,” tha Haniya në një letër të hapur drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres, sipas një deklarate të postuar në faqen e internetit të Hamasit./albeu.com