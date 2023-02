Video rrëqethëse, tollumbace në rrënojat e tërmetit për fëmijët e vdekur në Turqi

Pamje rrëqethëse vijnë nga zonat e prekura nga tërmeti shkatërrues në Turqi.

Në zonën e Hatay qytetarët kanë vendoosur tollumbace shumëngjyrëshe në rrënojat e ndërtesave të shembura, si simbol për jetët e humbura të fëmijëve nga tërmeti shkatërrues që tronditi mbarë botën.

In memory of the children who lost their lives, they hung balloons over some of the debris…

pic.twitter.com/AdUyYeqgUx

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) February 18, 2023