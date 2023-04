Kryeministri Edi Rama ndodhet ditën e sotme në Vorena, ku është takuar me kryeministren e Italisë Georgia Meloni.

Rama ndodhet në Verona, ku ka marrë pjesë në panairin më të madh të verës në Europë, VinItaly.

Në foton e publikuar më poshtë shihet se pjesë e takimit ka qenë edhe presidenti serb, Aleksandër Vuçiç.

Rama dhe Vuçiç më pas do të vizitojë stendën e përbashkët Open Balkan, ku do të bisedojë me ekspozuesit dhe do të marrë pjesë në prezantimin e ofertës Open Balkan.

/Albeu.com/