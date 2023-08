VIDEO/ Momenti kur Ukraina hedh në erë anijen ruse në Detin e Zi

Një sulm me dron (me sa duket ukrainas) ndodhi mëngjesin e sotëm në portin e Detit të Zi, të Novorossiysk, një qendër kryesore për eksportet ruse.

Në të njëjtën kohë, Moska akuzoi Kievin për sulmin ndaj një porti të Krimesë.

A busy night in the Black Sea as Ukrainian drones hit a Russian fuel depot in Feodosia in Russian-occupied Crimea (video) and unmanned surface vehicles targeted Novorossiysk, a Russian Black Sea naval base. Both targets are hundreds of kilometers from Ukrainian-controlled areas. pic.twitter.com/tBppXbOrEz

— Ukraine Reporter (@StateOfUkraine) August 4, 2023