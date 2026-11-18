Protesta e studentëve dhe qytetarëve kundër ekzekutivit vijon me intensitet të plotë.
Pas tubimit para parlamentit, pjesëmarrësit janë nisur tashmë në marshim drejt selisë së qeverisë.
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Gjatë ecjes, turma ka shprehur zemërimin ndaj pushtetit me slogane të tilla si “Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve”, “Arrestoni Ramën” dhe “Arrestoni Ballukun”.
Siç ka ndodhur edhe netët e kaluara, grumbullimi pritet të vazhdojë para godinës së Kryeministrisë.
Kërkesa kryesore e demonstruesve mbetet largimi i kreut të qeverisë nga detyra.