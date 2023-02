VIDEO/ Bledi Mane “tradhton” Nitën, pasi u martuan në “Big Brother” puthet me Ina Kollçakun

Pasi u largua nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, Big Brother VIP, Mane është rikthyer menjëherë në emision.

Nisur nga dasma kosovare që u zhvillua në shtëpinë e Big Brother VIP, ku ai mori rolin e dhëndrit dhe u puth me nusen, Nita Latifi, anëtarët e tjerë të emisionin në kuadër të shakasë insistuan që mane të puthej me Kollçakun.

Milaim Zeka: Mësoi ajo goca nga Kosova me puth këtë njeriun.

Manushi: Po si e puthe atë gocën nga Kosova, artistike ishte.

Ina Kollaçaku: Ne do të bëjmë puthjen artistike kur ti të organizosh dasmën përmetare dhe do martohem unë me Bledi Manen.

Manushi: Një artistike.

Ina Kollcaku: Jo , jo./

