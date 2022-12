Veriu i Kosovës ende i bllokuar: Shkollat ​​mbyllen, nuk dihet asgjë rreth shpërthimit në Rudar

Serbët që protestojnë kundër arrestimit të ish-policit Dejan Pantiq janë ende në barrikada. Veriu i Kosovës është ende i bllokuar nga qytetarët serbë.

Kalimi në vendkalimin Bërnjak dhe Jarinje nuk është i mundur as në këmbë.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, u bëri thirrje serbëve në veri të Kosovës që të jenë të qetë dhe paqësor derisa po raportohet se shkollat ​​në veri të Kosovës sot nuk do të jenë të hapura.

Pak pas orës 21:00, breshëri zjarri dhe shpërthimi janë dëgjuar në Rudar afër Zveçanit. Nuk dihet se kush ka qëlluar.

Kryetari i Listës Serbe, Goran Rakiq, ka bërë të ditur se është formuar Shtabi i Krizave, i cili do të raportojë rregullisht për gjendjen në terren.

Shkollat ​​fillore dhe të mesme në veri të Kosovës nga sot nuk do të punojnë.

Për shkak të ngjarjeve në Kosovë është mbajtur seanca e Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Serbi.

Pas seancës së Këshillit, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq tha se barrikadat janë shprehje e protestës kundër arrestimit të njerëzve dhe thekson se do të bëjmë gjithçka për të ruajtur paqen dhe stabilitetin.

Ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ata të Britanisë së Madhe në Prishtinë dhe Beograd kanë reaguar përmes deklaratave të përbashkëta për situatën në veri të Kosovës.

Ambasadorët e SHBA-së dhe Britanisë kanë kërkuar që menjëherë të largohen barrikadat e vendosura në veri.

Jorn Rohde, ambasador i Gjermanisë në Kosovë, shpërndau të dielën në Twitter deklarateën e ministres së jashtme gjermane, Annalena Baerbock.

Kryediplomatja gjermane deklaroi se Kosova ka shtyrë zgjedhjet lokale, ndërkaq Serbia ka vazhduar të rris tensionet – duke mos vepruar njëjtë si Kosova në atë situatë të tensionuar.

Më të pajtohet plotësisht ambasadori gjerman në Kosovë.

“Fjalë të qarta kristal nga ABaerbock + Dënim po aq i qartë nga BE, SHBA, Britania e Madhe: Ne tregojmë zero tolerancë për çdo dhunë dhe përshkallëzim. Dialogu i ndërmjetësuar nga BE i udhëhequr nga MiroslavLajcakështë e vetmja rrugë përpara”./Express