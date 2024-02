Vdekja e Navalnyt, reagon Rama: Kjo tragjedi nënvizon rëndësinë e unitetit dhe vendosmërisë aleate

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar me një postim në rrjetin social “X” për vdekjen e liderit të opozitës ruse në një burg në Siberi Alexei Navalny.

Sipas Ramës kjo tragjedi nënvizon rëndësinë e unitetit dhe vendosmërisë aleate.

Postimi i Ramës:

Unë qëndroj me Presidentin Biden dhe liderë të tjerë aleatë për të nderuar sakrificën përfundimtare të Alexei Navalny. Kjo tragjedi nënvizon rëndësinë e unitetit dhe vendosmërisë aleate. Konferenca e Sigurisë së Mynihut është një moment i përshtatshëm për të theksuar rëndësinë e përpjekjeve kolektive, veçanërisht midis aleatëve të NATO-s. Ne të gjithë duhet të ndajmë përgjegjësinë e mbajtjes së parimeve të NATO-s dhe ndërkohë që përballemi me sfida komplekse, ne nuk duhet të hezitojmë të shkojmë më shumë. Angazhimi 2% është kërkesa minimale, jo maksimumi. Shqipëria mbetet e përkushtuar për të bashkëpunuar me partnerët tanë për të forcuar aftësitë tona mbrojtëse, duke përfshirë rigjallërimin e industrisë sonë ushtarake.

I stand with President Biden and other allied leaders in paying tribute to Alexei Navalny’s ultimate sacrifice. This tragedy underscores the importance of unity and allied determination. The Munich Security Conference is an opportune moment to highlight the significance of… pic.twitter.com/yA7iDBkevF

— Edi Rama (@ediramaal) February 16, 2024