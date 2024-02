Varhelyi: 6 mld euro ndihmë për rajonin, në 2027-ën vështirë të thoni s’jemi gati për në BE

Kryeministri Edi Rama dhe Komisioneri i BE për Zgjerimin dhe Fqinjësinë, Oliver Varhelyi ndodhen në konferencë për median pas Samitit Rajonal mbi Planin e Rritjes dhe Konvergjencës.

Plani i ri i rritjes “është platformë kyçe për të përshpejtuar integrimin në BE” tha Rama ana tjetër e të cilit do të thotë më shumë financim për projekte e buxhetet e vendeve të rajonit.

“Jam shumë i kënaqur që arritëm në këtë pikë. Nuk ka qenë e lehtë por është shpërblyese” tregoi kryeministri duke vënë theksin tek fakti që çështjet dy palëshe mes vendeve të rajonut nuk duhet të jenë pengesë për integrimin në tregun e përbashkët.

Nga ana e tij Komisioneri i BE për Zgjerimin dhe Fqinjësinë, Oliver Varhelyi nënvizoi se plani i ri i rritjes do të dyfishojë ekonomitë e vendeve të rajonit ndërsa vuri theksin tek implementimi i legjislacionit të SEPA nga të gjitha vendet e rajonit.

“Pra nuk është vetëm një ide e KE apo Be apo KiE që ka vendosur që kjo gjë të krijohet por edhe ideja e të gjithë rajonit. Ne po flasim dhe po themi që çfarë do të zbatojmë nga ky plan për këtë vit. Po punojmë legjislacionin e duhur dhe vijojmë diskutimet se çfarë duhet të bëjmë. Dita e sotme ka qenë një inkurajim i madh për ne për të ecur në mënyrë të përshpejtuar. Kryeministri foli për SEPAT që do të përfitojnë si bizneset dhe qytetarët. 20 vite kohë pritjeje për kamionët, kjo tashmë është hequr. Këto janë elementë dhe ato gjëra që njerëzit të prekin dhe ndjejnë. Sigurisht që Europa është shumë burokratike por mendoj që këtë herë kemi mundësinë të tregojmë cilat përfitimet ekonomike dhe të mirat që sjell në shoqëri anëtarësimi në BE. Ndërkohë që një element tjetër është elementi është që rajoni mund të bëhet gati për anëtarësim në BE edhe më shpejt. Këto vende po aplikojnë këto rregulla që sot që kur të arrijmë tek anëtarësim të kryhet kjo gjë.

Elementi i tretë që dëshiroj të theksoj sigurisht që e kuptoj se pjesëmarrja në tregun e përbashkët ka të bëjë me konkurrencën. Do të ishte e padrejtë t’u kërkojmë të marrin pjesë në tregun e përbashkët në krahasim me kompanitë tona. Ne po japim fonde shtesë si pjesë e këtij plani. Shumica e reformave kanë kosto financiare. Por ne jemi të gatshëm t’a lehtësojmë këtë punë dhe kosto dhe udhëheqësit kanë vendosur propozimet që kemi bërë. Jemi të mendimit që 6 miliardë duhet të ndihmojnë rajonin. Është sasia e fondeve që ju jepen dhe deri në 2027 rajoni do të gëzojë të njëjtin intensitet ndihme. Do të ishte e vështirë për vendet e rajonit të thoshin pas 2027 që nuk jemi gati. Kemi filluar punën me planin e investimeve ekonomike por kemi kaluar më lart. Në rast se doni të trajtoheni si vend i BE atëherë duhet të trajtoni edhe vendet e rajonit si anëtar të BE-së. Për bizneset do të jetë më lirë për të futur produkte në Shqipëri, por në rast se po bëni biznes me vendet e tjera të BP kostot do të jenë më të ulëta. Mendoj se ajo që keni parë sot do të ndryshojë në mënyrë dramatike realitetin në vendet tuaja. Rajoni duhet të dyfishojë ekonominë e vetë gjatë 10 viteve”, tha komisoneri.