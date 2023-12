Vaji i rozmarinës për rritjen e flokëve përdoret gabimisht nga shumë njerëz

Vaji i rozmarinës është bërë kohët e fundit një trend absolut në kujdesin e flokëve.

Besohet se përshpejton rritjen e flokëve dhe forcon strukturën e tyre. Por, a është vërtet kështu dhe a duhet të besojmë verbërisht çdo trend që përhapet në rrjetet sociale?

Ekspertja e kujdesit të flokëve, Deepa Berar, ka treguar se vaji i rozmarinës përdoret gabimisht.

“Pse vaji i rozmarinës nuk e ndihmon në rënien e flokëve dhe pse vaji i rozmarinës nuk ndalon rënien e flokëve?”, pyeti ajo të gjithë. Ajo dha katër arsye. “Po e përdorni gabim. Duhet ta holloni me një vaj bazë siç është vaji i ricinit”, shpjegoi ajo dhe më pas shpjegoi shkaqet e rënies së flokëve.

Ekspertët këshillojnë gjithashtu se nuk duhet të aplikoni kurrë vaj rozmarine direkt në lëkurë të kokës. Do të ishte mirë ta përzieni me ndonjë vaj tjetër (përveç vajit të ricinit, vaji i kokosit dhe jojoba është një zgjidhje e shkëlqyer) ose për ta përzier me shampon.

“Ju nuk po trajtoni me të vërtetë atë që në fakt po shkakton rënien tuaj të flokëve. Trupit tuaj mund t’i mungojë një nga lëndët ushqyese kryesore për rritjen e flokëve,” shtoi ajo.

Nga rruga, vitaminat thelbësore për rritjen e flokëve janë vitaminat B, D, C, hekuri dhe zinku. Gjithashtu, disa njerëz mund të jenë “të ndjeshëm” ndaj rozmarinës dhe nuk do të kenë shumë përfitime për rritjen e flokëve.