Zbulohet simptoma “e tmerrshme” e Omicron në flokë, shfaqet pasi keni kaluar virusin

Ka pasur më shumë se disa raporte të simptomave të çuditshme që vijnë me coronavirus. Varianti Omicron prek dhe infekton ndryshe, pasi njerëzit mund të presin që të reagojnë ndaj sëmundjeve në mënyra të ndryshme.

Sigurisht, ka simptoma më të zakonshme të COVID-19, të tilla si kolla tipike, dhimbja e fytit dhe temperatura, por kjo i ka lënë njerëzit të hapur për të përjetuar edhe shenja të tjera të çuditshme.

‘Coronavirusi i gjatë’ është një tjetër shqetësim, ku njerëzit kanë raportuar se disa simptoma vazhdojnë pasi virusi është larguar nga trupi i tyre, shkruan Mirror.

Një simptomë tjetër e çuditshme është që prek flokët e njerëzve, duke i lënë disa njerëz të shqetësuar për pamjen e tyre, dhe është raportuar në studime nga ekspertët.

Pra, cila është simptoma e çuditshme e Omicron që po përjetojnë pacientët? A mund të shkaktojë coronavirusi rënien e flokëve?

Qendra Mjekësore e Universitetit Hackensack me bazë në New Jersey ka lëshuar një raport duke thënë se njerëzit kanë vuajtur nga rënia e flokëve që kur kishin virusin.

Raportet tregojnë se meqenëse kishin COVID-19, njerëzit e prekur pësuan rënie të flokëve nga disa javë deri në tre muaj pasi u infektuan.

Paula Diaz, një ish-paciente në qendër, tha: “Kam kaluar gjashtë ditë në spital duke u trajtuar për virusin dhe disa javë pasi erdha në shtëpi, flokët filluan të më binin. Ishte shkatërruese”.

Instituti i Trikologjisë në Mbretërinë e Bashkuar i tha Black Beauty and Hair: “Ka pasur gjithashtu disa kërkime interesante globale për lidhjen midis COVID-19 dhe rrjedhjes telogjene. Për shembull, një ekip kërkimor në Shkollën e Mjekësisë në Universitetin e Indianës zbuloi se pothuajse një e treta e 1,500 njerëzve të anketuar raportuan rënien e flokëve si një efekt afatgjatë të simptomave të COVID-19.Shkolla e Mjekësisë në Universitetin Uşak në Turqi raportoi një rritje prej rreth 33 për qind të pacientëve të diagnostikuar me alopecia në muajt e fundit krahasuar me para pandemisë”.