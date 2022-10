Arsyeja pse frigoriferin nuk duhet ta ngjisni kurrë për muri

Ne e kuptojmë se nëse keni blerë një frigorifer të ri dhe të bukur, dëshironi ta vendosni sa më afër murit. Por a e dini se është më mirë të mos e bëni këtë? Në vend të kësaj, duhet të siguroheni që ta vendosni të paktën 10 inç larg nga muri.

Frigoriferi duhet të punojë shumë për ta futur dhe mbajtur të freskët brenda. Nxehtësia lëshohet gjithashtu gjatë këtij procesi dhe lëshohet përmes grilës në pjesën e pasme. Për këtë arsye, është gjithashtu shumë e rëndësishme që të mos e vendosni frigoriferin tuaj drejtpërdrejt në mur. Nëse e bëni këtë, ajri i ngrohtë nuk mund të dalë shumë mirë. Frigoriferi juaj më pas duhet të punojë edhe më shumë për ta mbajtur atë të freskët brenda dhe për këtë arsye përdor më shumë energji elektrike.

Përveç mbajtjes së frigoriferit larg nga muri, është gjithashtu e rëndësishme të mos e vendosni atë drejtpërdrejt pranë një ngrohës ose një burimi tjetër nxehtësie. Nëse e bëni këtë, do të ketë dallime shumë të mëdha të temperaturës, të cilat gjithashtu mund të shkaktojnë më shumë kondensim në frigorifer. Më pas frigoriferi juaj do të laget nga brenda dhe do të formohet akulli./albeu.com