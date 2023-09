Ushqimet që nuk duhet t’i konsumoni para gjumit

Shumë prej nesh dëshirojnë të hanë vakt të lehtë në mbrëmje, por dietologia Eliza Loukou tregon për The Sun se ngrënia e disa ushqimeve para gjumit nuk është aspak një ide e mirë. Ai shton se, edhe pse ka ushqime që mund t’i konsumojmë në mënyrë të sigurt dhe që nuk do të na prishin cilësinë e gjumit, ngrënia vonë natën duhet shmangur.

Sipas saj, këto janë pesë ushqimet më të këqija që mund të hamë para gjumit.

Çokollatë

Siç shpjegon Loukou, çokollata përmban sasi të mëdha kafeine, e cila ndikon keq në cilësinë e gjumit, pra mund të çojë në pagjumësi. Gjithashtu, çokollata ka shumë sheqer, prandaj nuk është zgjidhja më e mirë për të ngrënë para se të shkoni në shtrat.

Djath

Ky ushqim i shijshëm është në fakt një nga ushqimet më të këqija që mund të hani para gjumit, sipas një dietologe. Domethënë, djathi, veçanërisht djathi i pjekur, përmban një nivel të lartë të një aminoacidi të quajtur tyramine, i cili zgjon energjinë dhe për këtë arsye mund të dëmtojë gjumin tonë. Tiramina stimulon gjëndrën mbiveshkore të lëshojë hormone që na bëjnë të ndihemi zgjuar.

Ushqim pikant dhe të yndyrshëm

Duhet kohë që trupi ynë të tresë siç duhet yndyrnat nga ushqimi. Kjo është pikërisht arsyeja pse ushqimet e yndyrshme duhet të shmangen para se të shkoni në shtrat, dhe e njëjta gjë vlen edhe për ushqimet pikante. Përveç kësaj, ushqimet pikante mund të ndërhyjnë në rregullimin e temperaturës së trupit tonë, e cila kërkon një nivel të lartë energjie, duke e bërë gjumin e thellë mjaft të pamundur.

Ëmbëlsirat

Ngrënia e ushqimeve me sheqer para gjumit mund të çojë në një rritje të papritur të niveleve të sheqerit në gjak që më vonë ulen gjatë gjumit. Ky është rasti me akulloren, si dhe me ëmbëlsirat, ëmbëlsirat dhe biskotat. Sipas Healthline, ushqimet që shkaktojnë rritje të konsiderueshme dhe rënie të niveleve të sheqerit në gjak nxisin lirimin e hormoneve si adrenalina dhe kortizoli, të cilat mund të çojnë në probleme me gjumin.

Snacks të kripura

Ajo që i bën ushqimet kaq të shijshme për shumë njerëz është kripa. Fatkeqësisht, kripa e tepërt mund të dehidratojë trupin duke rritur gjithashtu mbajtjen e ujit, duke shkaktuar lodhje dhe rraskapitje, shpjegon dietologia. Një studim i Shoqatës Evropiane për Endokrinologji zbuloi se ushqimi i kripur, si patatinat, mund të shkaktojë probleme me gjumin.