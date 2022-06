Ukraina urdhëron tërheqjen e ushtarëve nga rajoni rusisht-folës në Kiev

Forcat ukrainase janë urdhëruar të tërhiqen nga Severodonetsk, sipas zyrtarit të lartë rajonal.

Qyteti lindor ka duruar javë të tëra bombardimesh, ndërsa forcat ruse përpiqen të marrin kontrollin e plotë të rajonit.

Një tërheqje ukrainase do të ishte e rëndësishme sepse do të linte të gjithë Luhanskun nën kontrollin rus, me përjashtim të qytetit të Lysychansk.

Luhansk, një rajon kryesisht rusishtfolës në Ukrainën lindore, është një prioritet kyç për presidentin Vladimir Putin.

Së bashku me rajonin e Donetskut, ai përbën atë që kolektivisht njihet si Donbas – një zonë e madhe industriale e cila ka qenë fokusi i një lëvizjeje separatiste të mbështetur nga Rusia që nga viti 2014./albeu.com