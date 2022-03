Ukraina: Rusia ka thyer armëpushimin dhe po bombardon korridorin humanitar

Rusia ka thyer armëpushimin dhe po bombardon korridorin humanitar.

Forcat ruse kanë shkelur një armëpushim të përkohshëm të rënë dakord dhe po synojnë një korridor humanitar nga qyteti i rrethuar i Mariupolit, ka thënë ministria e jashtme e Ukrainës.

Autoritetet ukrainase dhe ruse kishin rënë dakord më herët për planet për një korridor humanitar për të lejuar civilët të largohen.

Gjithashtu janë shkelur armëpushimet e përkohshme të ditëve të mëparshme.

Situata është bërë e dëshpëruar në Mariupol, me mungesë të ushqimit, ujit dhe energjisë elektrike.

Presidenti ukrainas tha më herët se një fëmijë vdiq nga dehidratimi në qytet për shkak të mungesës.

Ceasefire violated! Russian forces are now shelling the humanitarian corridor from Zaporizhzhia to Mariupol. 8 trucks + 30 buses ready to deliver humanitarian aid to Mariupol and to evac civilians to Zaporizhzhia. Pressure on Russia MUST step up to make it uphold its commitments.

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 8, 2022