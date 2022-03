Betejë e ashpër në Mariupol, Zelensky: Një fëmijë vdiq nga mungesa e ujit

Qyteti port i rrethuar i Mariupol, në Ukrainën juglindore, aktualisht po vuan nga mungesa e ujit, ushqimit dhe energjisë.

Mungesat kanë çuar në humbjen tragjike të një fëmije nga dehidrimi, sipas presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy.

Siç kemi raportuar më herët, spitalet në qytet po përballen gjithashtu me mungesë të madhe të antibiotikëve dhe qetësuesve me mjekët që duhet të kryejnë disa procedura urgjente pa to.

Forcat ruse janë fokusuar në Mariupol pasi marrja e tij do të krijonte një korridor tokësor midis Krimesë së aneksuar dhe rajoneve pro-ruse të kontrolluara nga separatistët në Donbas.