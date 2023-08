“Ukraina duhet të lëshojë territore”, Kievi i përgjigjet zyrtarit të NATO-s: Propozim qesharak

Kievi zyrtar ka reaguar pas deklaratës së partnerit të Jens Stoltenberg, Stian Jensen, i cili tha se dhënia e territoreve të Ukrainës Rusisë do të ishte një “zgjidhje e mundshme” për përfundimin e luftës dhe anëtarësimin në NATO.

Krahu i djathtë Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podoliak, tha në një deklaratë në Twitter se ky është një propozim qesharak dhe një “zgjedhje e qëllimshme për të mposhtur demokracinë”.

“Shkëmbimi i territoreve nën ombrellën e NATO-s? Është qesharake. Kjo do të thotë të zgjedhësh qëllimisht për të mposhtur demokracinë, të inkurajosh një kriminel global, të ruash regjimin rus, të shkatërrosh ligjin ndërkombëtar dhe t’ua kalosh luftën brezave të tjerë. Përveç kësaj, pse Rusia do të braktiste vullnetarisht provokime, hibride dhe sjellje tradicionale pa humbje?”, shkruan Podoliak.

“Natyrisht, nëse Putin nuk pëson një disfatë dërrmuese, nuk ndryshohet regjimi politik në Rusi dhe kriminelët e luftës nuk dënohen, lufta me siguri do të kthehet me oreksin e Rusisë për më shumë. Përpjekjet për të ruajtur rendin botëror dhe për të vendosur një ‘paqe të keqe’, le të jemi të sinqertë, triumfi i Putinit nuk do të sjellë paqe në botë, por gjithashtu do të sjellë çnderim dhe luftë. Kjo vlen për çdo formë të një ‘ndarjeje të re të Evropës’: përfshirë ombrellën e NATO-s. Atëherë pse në vend të përshpejtimit të furnizimit me armë propozohet skenari i ngrirjes, të cilin Rusia e dëshiron kaq shumë? Vrasësit nuk duhet të inkurajohen me butësi të tmerrshme…”, vazhdon ai.

Ndërkohë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës, Oleg Nikolenko tha në një postim në Facebook se “formimi i narrativës së dhënies së territorit Rusisë në këmbim të anëtarësimit në NATO është “bsolutisht e papranueshme”.

Ai paralajmëroi gjithashtu se “pjesëmarrja e vetëdijshme ose e pavetëdijshme e zyrtarëve të NATO-s në formësimin e narrativës rreth mundësisë së Ukraina të lëshojë një pjesë të territorit të saj” po luan në duart e Rusisë. Në vend të kësaj, sipas Nikolenkos, është në interes të sigurisë euroatlantike të diskutohen mënyrat për të përshpejtuar fitoren e Ukrainës dhe anëtarësimin e plotë në NATO.

Së fundi, diplomati vuri në dukje se Ministria e Punëve të Jashtme të Ukrainës është e vendosur të vazhdojë bashkëpunimin e frytshëm me Sekretariatin e NATO-s për të arritur këto qëllime.