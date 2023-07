Ukraina dhe Kroacia arrijnë marrëveshje, portet kroate mund të përdoren për transportin e grurit

Ukraina dhe Kroacia kanë rënë dakord për mundësinë e përdorimit të porteve kroate në Danub dhe Detin Adriatik për eksportin e grurit ukrainas, njoftoi ministri i Jashtëm Dmytro Kuleba pas bisedimeve me homologun e tij kroat Grlic Radman sot.

Rusia është tërhequr nga një marrëveshje për të eksportuar grurë ukrainas përmes Detit të Zi, duke e privuar Ukrainën nga një rrugë jetike për eksportin e sigurt të produkteve të saj bujqësore të kohës së luftës.

“Tani ne do të punojmë për të krijuar rrugët më efikase drejt këtyre porteve dhe do të shfrytëzojmë sa më shumë këtë mundësi”, tha Kuleba pas takimit me Rudman në Kiev.

“Çdo kontribut për zhbllokimin e eksporteve, çdo derë që hapet është një kontribut i vërtetë dhe efektiv për sigurinë globale të ushqimit”, tha ai.

Ukraina aktualisht mbështetet në rrugët tokësore të eksportit përmes Bashkimit Evropian, si dhe një rrugë alternative përmes lumit Danub. Rusia sulmoi infrastrukturën përgjatë rrugës së fundit në fillim të këtij muaji.

Kuleba theksoi se tema kryesore e bisedimeve të tij me homologun kroat ishte armët.

“Do të them vetëm se ka marrëveshje konkrete që do të zbatohen së shpejti”, tha ai pa dhënë detaje.