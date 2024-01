Ukraina blen gjashtë tanke francezë Cezar, Parisi do ta furnizojë me raketa

Ukraina ka blerë gjashtë tanke obusa “Cezar”, tha sot ministri i Mbrojtjes i Francës, duke shtuar se Parisi do të dërgojë 50 raketa në muaj në Kiev për të ndihmuar në luftën kundër pushtimit rus.

Duke folur për radion France Inter, Sebastien Lecornou tha se prodhuesi Caesar Nexter arriti të përgjysmojë kohën e prodhimit të howitzer në 15 muaj, që do të thotë se rreth 78 njësi do të jenë në dispozicion këtë vit.

Ukraina aktualisht ka 49 obusë vetëlëvizës Cezar të dhuruar nga Franca dhe Danimarka.

Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës do të udhëtonte sot në Paris për një konferencë për përmirësimin e furnizimeve me artileri në Kiev, por vizita u anulua në minutën e fundit.

“Mungesa e municioneve dhe predhave është një problem shumë real urgjent me të cilin përballen aktualisht Forcat tona të Armatosura. Ne duhet të gjejmë një mënyrë për ta trajtuar atë së bashku”, tha ministri ukrainas i Mbrojtjes Rustem Umerov.

Nga ana tjetër, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha sot se ai falënderoi presidentin francez Emmanuel Macron në një bisedë telefonike për ndihmën e Parisit në prodhimin e dhjetëra obuseve dhe municioneve Cezar këtë vit.

Macron do të vizitojë Ukrainën në shkurt për të finalizuar një marrëveshje sipas së cilës Parisi do të dërgojë armë më të sofistikuara, duke përfshirë raketa lundrimi me rreze të gjatë, dhe do të sigurojë angazhime afatgjata për politikën, ndihmën dhe rindërtimin.

Evropianët do të rrisin mbështetjen e tyre për Ukrainën në javët e ardhshme, tha Macron sot, në mënyrë që ajo të vazhdojë të mbrohet, gati dy vjet pas fillimit të pushtimit rus.