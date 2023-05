U vra në Spanjë, 3 vite më parë Endrit Sinaj “terrorizoi” Vlorën , e kaluara kriminale e 29-vjeçarit

Autoritetet spanjolle arritën të identifikojnë trupin e pajetë të shqiptarit i cili u gjet rreth një javë më parë i pajetë në dyert e urgjencës së spitalit të qytetit të Girona në Spanjë me plagë në bark.

Sinaj u plagos për vdekje në bark me armë zjarri në Girona. Ai u gjet në rrugë nga një tjetër shqiptar, ndërsa autori nuk dihet ende.

Më 23 prill, bashkatdhetari e la atë para spitalit të Truetës. I riu kishte marrë një plumb në bark që i shkaktoi vdekjen. Ende nuk dihet vendi i ngjarjes dhe autori i krimit.

Sakaq Sinaj rezulton të jetë emër i njohur për drejtësinë në Itali e Shqipëri.

Tre vite më parë Sinaj terrorizoi me armë fshtatin Hadëraj në Vlorë bashkë me katër të tjerë, duke tentuar të grabisnin të veshur si policë shtëpinë e vëllezërve Fidel dhe Pronjo Caushi.

Alfred Shametaj, Lulzim Elmazaj, , Endrit Sinaj, Enerik Meçaj dhe Ervin Dhima ,fillimisht kanë shkuar në shtëpinë e njërit prej Vëllezërve Pronjo Caushi, por nuk kanë mundur të çojnë deri në fund aksionine tyre, pasi nuk kishte njeri në shtëpi. Ndërsa një ditë më pas të veshur me uniformë si të policisë, të armatosur dhe me maska ata kanë trokitur në derën e vëllait Fidel Caushi.

Për rrjedhojë Gjykata e Vlorës caktoi arrest me burg për Alfred Shametajn, Ervin Dhimën e Enerik Meçajn , ndërkohë për Lulëzim Elmazajn dhe Endrit Sinajn detyrim paraqitje.

Viktima, ishte lirua me kusht pak ditë më parë, pasi u arrestua së bashku me një bashkatdhetar në kuadër të një operacioni të trafikut të marijuanës me qendër Marbella. Sinaj u arrestua në La Selva dhe gjykata në Blanes, e cila më pas u pezullua në një gjykatë në Marbella, i dha atij liri të përkohshme. /albeu.com/