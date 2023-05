U votua për një mandat të dytë, Ndreu: Do të punoj me dashuri dhe përkushtim për Lezhën

Kandidati i PS, Pjerin Ndreu, i cili është votua për të drejtuar për një mandat të dytë Bashkinë e Lezhës, ka falenderuar të gjithë qytetarët për mbështetjen që i kanë dhënë.

Përmes një postimi në Facebook, Ndreu falenderon lezhjanët për besimin që i kanë dhënë, pasi ka marrë 1969 vota më shumë se kundërshtari i tij.

Ndreu shkruan se nga dita e sotme ai do të vijojë të jetë kryebashkiaku i çdo lezhjani, edhe i atij që nuk i dha votën.

Postimi i Ndreut:

Mirenjohes dhe perulje per cdo votues lezhjan qe me besoi mandatin e dyte me nje rezultat bindes prej +1969 votash!

Gjithashtu siguroj cdo banor te Lezhes me votoi apo jo, se nuk do resht se punuari me perkushtim e dashuri, per nje Lezhe akoma me te bukur!

Ju dua pafund!❤️🔥🙏