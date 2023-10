U vetëplagos me kallashnikov para 1 muaji dhe gënjeu policinë, 33-vjeçarit në Finiq i zbulohet parcelë me drogë

Hekuran Murtajt, 33-vjeçarit i cili shkoi i palgosur në spitalin e Sarandës më 20 shtator dhe dha dëshmi të rreme, policia i ka zbuluar edhe një parcelë me drogë.

Murto, më 20 shtator deklaroi se ishte plagosur duke punuar tokën pasi i kishte plasur një fishek.

Por hetimet e policisë zbuluan se Murtaj ishte plagosur në Livadhja, në bashkinë e Finiqit, nga shkrepa e një armë zjarri “Kallashnikov” që ai e mbante pa leje. Pas plagosjes, vëllai dhe një shok i tij ishin siguruar për fshehjen e armës së zjarrit për të mos u zbuluar nga policia.

Megjithatë, gjatë kontrollit të një celulari, policia u përball edhe me një tjetër vepër penale.

Siç zbulohet nga aktet gjyqësore në vendimin për caktimin e masës së sigurisë: “Gjatë këqyrjes që i bëhet fotove dhe videove të regjistruara gjendet edhe një video e regjistruar në datën 2 gusht 2023, 17 sekonda e cila tregon disa bimë të dyshuara narkotike “cannabis sativa” në mes të disa shkurreve dhe një video tjetër 23 sekonda, e cila tregon të njëjtat pamje. Nga ana e policisë gjyqësore janë ushtruar kontrolle në zonat dhe fushat midis fshatit Vagalat e Gravë me dron dhe u gjet vendi ku ishin kultivuar bimët e dyshuara narkotike, të cilat ndodheshin në afër lumit Pavilo në anë të fushave me misër. Në këtë territor ku u zbuluan bimët narkotike u gjetën dhe u sekuestruan me cilësi e provës materiale një bidon plastik 0.5 L me mbishkrimin “ZAGORI”, dy qese plastmasi me ngjyrë të bardhë, si dhe disa rroba të cilat u dërguan për ekzaminim laboratorik”.

Megjithatë Prokuroria duket se ende nuk ka ngritur akuzën e “kultivimit të bimëve narkotike” ndaj Murtajt, në pritje të ekspertizës nga Tirana.

Ai ndërkohë është lënë në masën “Arrest në burg” nga Gjykata për veprën penale “mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe municionit”, ndërkohë që shoku i tij Luan Ramaj është në masën “Arrest në shtëpi” ndërsa i vëllai Mullez Murtaj është lënë i lirë në masën “detyrim paraqitje”.