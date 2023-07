“U siguruan që ta…”, Artan Hoxha zbulon pse u nxorr sot kërkesa për arrestimin e Arben Ahmetajt

Gazetari investigativ, Artan Hoxha, ka reaguar në lidhje me kërkesën e SPAK ndaj Kuvendit, për të arrestuar ish-zv.kryeministrin Arben Ahmetaj.

Hoxha thotë se kjo erdhi si shkak për të mbuluar skandalin e Fushë-Krujës, ashtu siç edhe e kishte paralajmëruar.

Hoxha gjithashtu hedh dyshime se Ahmetaj është larguar nga vendi.

“Komandanti nuk me zhgenjen kurre…

Ashtu si parashikova te shtunen, se per te mbuluar skandalin e Fushe Krujes, do të plaste nje skandal me te madh per te mbuluar te parin, ashtu beri…

Ja ku jemi sot…

“Papritur” dhe “pakujtuar” kerkohet arrestimi i ish-zv/kryeministrit Arben Ahmetaj…

Arben Ahmetajn aty e kishim qe prej nje viti, pse duhej ta “arrestimin” me patjeter sot, pasi u “siguruan” qe e ka kaluar kufirin shendoshe e mire???!!!!

Ja ku e keni “temen e dites” per te kaluar vapen e ketij meskorriku…

Ndodhi skandali i abuzimit dhe korrupsionit me Safetin, kandidatin e perzgjedhur dhe promovuar direkt nga komandanti, menjehere me pas plasi “skandali me muxhahedinet”…

Ndodhi skandali me Rrajat në Fushe Kruje, qe atakon direkt kryeministrin dhe tregon degradimin e pushtetit, menjehere me pas plaset “arrestimi i ish-zevendesit te kryeministrit”….

Te lumte Komandant, je magjistar i vertete per ta lene miletin me goje hapur…”, shkruan Hoxha.