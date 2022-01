U bë i famshëm pas një selfie me Merkel, ku ndodhet sot refugjati sirian?

Ku ndodhet sot Anas Modaman, sirian refugjat i cili u bë i famshëm në vitin 2015, pas një selfie me kancelaren, Angela Merkel?

Modaman, tani jeton në periferinë lindore të Berlinit në një apartament me qira. Por gjashtë vite më parë, kur mbërriti në Gjermani jetonte në një konvikt refugjatësh. Ai ka arritur shumë që atëherë.

“Unë studioj për ekonomik. Punoj në të njëjtën kohë dhe jetoj me të dashurën time. “Shpresoj të marr më vonë nënshtetësinë gjermane”, tha ai.

“The selfie with the chancellor means a lot to me. It’s more than just a picture, it’s a symbol.”

Anas Modamani got famous through a selfie he took with Angela Merkel in 2015. He was one of thousands of Syrian refugees the German chancellor welcomed. How is he doing today? pic.twitter.com/qoPweaSkIA

