Twitter kërcënon me veprime ligjore mbi aplikacionin rival Threads

Twitter po shqyrton një veprim ligjor kundër Meta-s për aplikacionin e tij rival, Threads, në rritje të shpejtë.

Threads, i cili u lançua për miliona të mërkurën, është i ngjashëm me Twitter dhe është paraqitur nga bosët e Meta-s si një alternativë “miqësore”.

Elon Musk i Twitter tha se “konkurrenca është e mirë, mashtrimi nuk është”, por Meta mohoi pretendimet në një letër ligjore se ish-stafi i Twitter-it ndihmoi në krijimin e Threads.

Më shumë se 30 milionë njerëz janë regjistruar për aplikacionin e ri, sipas Meta.

Pamja dhe ndjesia e Threads janë të ngjashme me ato të Twitter, vuri në dukje reporteri i teknologjisë së BBC News, James Clayton. Ai tha se burimi i lajmeve dhe ripostimi ishin “tepër të njohur”.

Në një lëvizje të raportuar fillimisht nga gazeta e lajmeve Semafor, avokati i Twitter, Alex Spiro i dërgoi një letër CEO të Meta, Mark Zuckerberg të mërkurën, duke akuzuar Metën për “keqpërdorim sistematik, të qëllimshëm dhe të paligjshëm të sekreteve tregtare të Twitter dhe pronave të tjera intelektuale” për të krijuar Threads.

Konkretisht, Spiro pretendoi se Meta kishte punësuar dhjetëra ish-punonjës të Twitter, të cilët “kishin dhe vazhdojnë të kenë akses në sekretet tregtare të Twitter dhe informacione të tjera tepër konfidenciale” që në fund e ndihmuan Metën të zhvillonte atë që ai e quajti aplikacionin “copycat” Threads.

“Twitter synon të zbatojë rreptësisht të drejtat e tij të pronësisë intelektuale dhe kërkon që Meta të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të ndaluar përdorimin e çdo sekreti tregtar në Twitter apo informacione të tjera tepër konfidenciale”, thuhet në letër.

“Twitter rezervon të gjitha të drejtat, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, të drejtën për të kërkuar edhe mjete juridike civile dhe masa urgjente pa njoftim të mëtejshëm”.

BBC News, e cila ka parë një kopje të letrës, ka kontaktuar me Metën dhe Twitterin për koment.

Musk tha se “konkurrenca është e mirë, mashtrimi nuk është” në përgjigje të një postimi në Twitter që i referohej letrës ligjore.

Në Threads, zëdhënësi i Meta, Andy Stone, postoi se “askush në ekipin inxhinierik të Threads nuk është një ish-punonjës i Twitter”.

Të dy Musk dhe Zuckerberg e kanë pranuar rivalitetin mbi Threads, i cili është i lidhur me Instagram, por funksionon si një aplikacion i pavarur.

Ndërsa u lançua në 100 vende, Zuckerberg theu më shumë se 11 vjet heshtje në Twitter për të postuar një meme shumë popullore të dy figurave pothuajse identike të Spider-Man që tregojnë njëra-tjetrën, duke treguar një përplasje.

Menjëherë pas kësaj, dhe ndërsa fjala “Threads” u përhap globalisht në platformën e tij, Musk tha: “Është pafundësisht e preferueshme të sulmohesh nga të huajt në Twitter, sesa të kënaqesh me lumturinë e rreme të Instagram-it të fshehtë”.

Drejtoresha ekzekutive e Twitter, Linda Yaccarino, tha në një postim në Twitter të enjten se ndërsa platforma, e cila ka raportuar më parë rreth 260 milionë përdorues mujor, “shpesh imitohet”, ajo “nuk mund të dyfishohet kurrë”.

Si Meta ashtu edhe Twitter kanë ndërmarrë pushime të konsiderueshme nga puna këtë vit, me Meta që njoftoi në prill se do të shkurtonte nivelet e stafit me afërsisht 10,000.

Twitter humbi një pjesë të madhe të 7,500 punonjësve të tij, deri në 80%, në valët e shkurtimeve pas marrjes së zotit Musk tetorin e kaluar.