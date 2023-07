Turqit ndëshkojnë sërish “bardheblutë”

Sapo “bardheblutë” filluan të kenë reagimet e para me anë të disa kundërsulmeve të rrufshme, turqit e Besiktas kanë arritur të “çajnë” sërish mbrojtjen e Tiranës dhe në minutën e 42′-të kanë gjetur dyfishuar shifrat me anë të Muleka.

Gjithçka nisi nga një vertikalizim i shpejtë në krahun e majtë të fushës, aty ku topi mbërrin në këmbët e “bomberit” kamerunas, Vincent Aboubakar, me këtë të fundit, që pason bukur një top te anësori i sulmit Jackson Muleka, me kongolezin që arrin të mposhtë portierin Selmani, me një goditje të bukur diagonale brenda zonës. Rezultati shkon në 2 me 0.