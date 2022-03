Turqia “nderon” Ukrainën! Njihuni me dronët “Barjaktar”, shkatërrimtari i autokolonave ruse që mban firmën e dhëndrit të Erdogan

Në një video të publikuar në rrjete sociale të dielën, shfaqej një shpërthim masiv mbi një autokolonë ruse. Sipas mediave, sulmi ishte realizuar me anë të dronit turk “Bajraktar”, e që i shkaktoi dëme të konsiderueshme ushtrisë ruse.

Ndërsa ngarkesa e dronit shpërthen në video e cila duket të jetë një regjistrim celular i një ekrani në një objekt të dronëve ukrainas, njerëzit nga ana tjetër, dëgjohen duke brohoritur për këtë sukses.

Videoja grumbulloi më shumë se 3 milionë shikime në Twitter në dy ditë.

“Kini frikë, armiq! Nuk do të ketë paqe për ju në tokën tonë!” Forcat e armatosura të Ukrainës shkruan në mbishkrimin e videos.

Ylli i kësaj videoje dhe të tjerash që qarkullojnë në Tëitter është “Bayraktar TB2 – një lloj droni turk që ushtria ukrainase e ka vendosur gjithnjë e më shumë kundër forcave ruse ditët e fundit. Të martën, ushtria ukrainase tha se dronët Bayraktar kishin shkatërruar një tank dhe dy sisteme raketash tokë-ajër gjatë natës. Në video të tjera të shpërndara në Tëitter, dronët Bayraktar, në përdorim nga ushtria që të paktën nga viti 2021, shfaqen duke hedhur në erë atë që duket të jetë një autokolonë rus me karburant dhe një grup kamionësh furnizimi .

Dronët janë të vegjël dhe të lehtë, (rreth shtatë herë më i lehtë se droni Reaper i ushtrisë amerikane) me një hapje krahësh 12 metra që i lejon ata të qëndrojnë në qiell deri në 30 orë në të njëjtën kohë. Çdo dron mund të mbajë katër raketa të drejtuara me lazer, sipas materialit promovues nga Baykar Technologies, kompania që i prodhon ato.

Ndikimi i dronëve Bayraktar në Ukrainë

Fushata me dron të Ukrainës ka kontribuar në sukseset e saj të hershme në ngadalësimin e përparimit rus dhe po zbulon dobësi të papritura nga ana e ushtrisë ruse, thonë analistët ushtarakë amerikanë dhe evropianë. Ndoshta në mënyrë më domethënëse, shtojnë analistët, videot po bëhen gjithashtu një pjesë gjithnjë e më e spikatur e luftës së informacionit të Ukrainës – duke u dhënë pushtuesve rusë një arsye për t’u frikësuar nga armiku i tyre dhe duke ofruar një nxitje jetike për moralin ukrainas mes frikës së një sulmi ushtarak të ardhshëm. Edhe kështu, dronët nuk kanë gjasa të ndryshojnë rrjedhën afatgjatë të luftës, theksojnë analistët.

“Pamjet e lëshuara nga ushtria ukrainase tregojnë defekte serioze në mbulesën e mbrojtjes ajrore ruse, gjë që është një surprizë për shumë vëzhgues”, thotë Arda Mevlütoğlu, një analist ushtarak turk dhe i hapësirës ajrore. “Pamjet janë gjithashtu shumë të dobishme për PR dhe luftë psikologjike.”

Dronët ushtarakë të besueshëm dhe të saktë dikur ishin kompetencë ekskluzive e ushtrisë amerikane. Por teknologjia është bërë më e zakonshme vitet e fundit dhe tani është pjesë e shumë fushave të betejës së shekullit të 21-të. Dhe Turqia është tani furnizuesi kryesor. Në dy vitet e fundit, dronët turq Bayraktar janë shfaqur jo vetëm në Ukrainë, por edhe në Etiopi, Azerbajxhan, Libi dhe Siri. Vitin e kaluar në Etiopi, një forcë rebele po godiste kryeqytetin Addis Abeba përpara se qeveria t’i zmbrapste me dronët. Në konfliktin midis Azerbajxhanit dhe Armenisë në vitin 2020, dronët turq u treguan vendimtarë në fitoren e Azerbajxhanit kundër Armenisë – një aleate ruse.

Rritja e rolit të Turqisë si një fuqi për drone

Për Turqinë, një anëtare e NATO-s, shitja e dronëve në Ukrainë është në përputhje me interesat e saj ushtarake – domethënë ruajtjen e ekuilibrit të fuqisë në rajonin e Detit të Zi, sipas Galip Dalay, një specialist për politikën turke dhe të Lindjes së Mesme në Chatham House, një ndërkombëtar në Londër. think tank për çështjet.

Ndërsa dronët Bayraktar prodhohen nga një kompani private, Baykar Technologies, dronët shihen gjerësisht si një krah i politikës së jashtme turke. Shefi i teknologjisë së kompanisë, Selçuk Bayraktar, është dhëndri i presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan.

“Vendet si SHBA, Kina, Izraeli, mohuan t’i shesin Ukrainës UAV-të e armatosur,” tha Haluk Bayraktar, CEO i kompanisë dhe vëllai i Selçuk, gjatë një ëebinari në maj 2021. “Turqia ishte i vetmi vend që pranoi t’i shiste Ukrainës këtë teknologji. ”

Politika e jashtme turke ka animuar gjithashtu praninë e dronëve Bayraktar në Siri, Libi dhe Azerbajxhan – të gjitha fushat e betejës ku përballen përfaqësuesit rusë dhe turq. “Dronët i japin Turqisë një avantazh gjeopolitik”, thotë Dalay. “Është një gjë të përfshihesh në luftime konvencionale në vende si Libia apo Siria, por është tjetër gjë të përdorësh dronë. Dronët e bëjnë më të lehtë punën e Turqisë.”

Në raste të tjera, si në Etiopi, shitjet e dronëve turq ka të ngjarë të motivohen më shumë nga shtytësit ekonomikë sesa nga ata politikë. Turqia nuk vendosi kushte politike për eksportet e saj të dronëve, ndryshe nga SHBA, sipas Mevlütoğlu.

Videot e dronëve Bayraktar që vizitojnë shkatërrimin në autokolonat ruse pothuajse me siguri janë shpërndarë nga ushtria ukrainase për të rritur moralin. Por me një kolonë të madhe automjetesh ruse që lëvizin drejt Kievit, çdo moral ukrainas që rrjedh nga videot e sulmeve me dron ka të ngjarë të jetë jetëshkurtër. Baykar, nga ana tjetër, duket se do të korrë shpërblimet për një kohë të gjatë në të ardhmen. “Tani që Turqia ka një industri mbrojtjeje në rritje, ju dëshironi të shfaqni artikujt tuaj si të testuar në betejë,” thotë Dalay. “Këto lloj zonash konflikti janë bërë PR kryesore për industrinë turke të dronëve.”/BW