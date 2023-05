Turqia goditet nga tërmeti me magnitudë 4.9 Rihter

Një tërmet me magnitudë 4.9 ka ndodhur në zonën Saimbeyli të Adanas, raporton Hurriyet.

Thellësia fokale e tërmetit vlerësohet në 6.7 kilometra.

Sipas Institutit Euro-Mesdhetar, lëkundjet janë regjistruar në orën 15:46 me orën lokale.

🗨Eyewitnesses are saying: 'Antep merkez[…]' Felt the #earthquake too?

EMSC (@LastQuake) May 21, 2023