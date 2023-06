Tri fraza që nuk duhet t’ia thoni bashkëshortit tuaj

Hidhini një sy të shpejtë celularit tuaj. Cili ka qenë mesazhi i fundit që i keni dërguar bashkëshortit tuaj?

Sigurisht, ishte diçka për fëmijët ose një kujtesë miqësore e diçkaje që ai ju premtoi dhe e harroi. Edhe pse biseda juaj e përditshme me njëri-tjetrin mund të jetë monotone ndonjëherë, ekspertët thonë se për ta mbajtur një martesë serioze duhet të keni kujdes për atë që thoni jo vetëm gjatë zënkave, por edhe gjatë bisedave monotone.

“Është e rëndësishme të zhvillojmë aftësi të shëndetshme komunikimi, pavarësisht nëse kemi të bëjmë me diçka të rëndë apo diçka të thjeshtë”, thotë Megan Bearce, eksperte e marrëdhënieve

Por cilat janë frazat që duhet të shmangni?

Mos thuaj: “Nuk e merresh kurrë me shtëpinë”

Edhe pse është e bezdisshme të bësh vetë punët e shtëpisë, asgjë nuk do të ndryshojë nëse bisedën e nis me kritika. “Kur dikush merr kritika, ata mbyllen në vetvete dhe ndalojnë së dëgjuari,” thotë Bearce. “Pastaj ata bëhen mbrojtës, zemërohen dhe gjithashtu nisin ankesat nga ana e tyre. Gjithçka që do të bëni është të mërziteni të dy dhe çështja nuk do të trajtohet kurrë në mënyrë konstruktive.”

Në vend të kësaj thuaj këtë: “Kam frikë vetëm nga mendimi se sa shumë punë kam këtë fundjavë. Mendoni se mund të më ndihmosh pak? Së bashku do të përfundojmë më shpejt”.

Është mirë që t’i delegoni një detyrë burrit tuaj ose t’i jepni atij opsione. E sigurt është se ai vështirë se do të marrë iniciativën kur bëhet fjalë për punët e shtëpisë.

Sa për seksin, mos thuaj: “Ka gjëra më të rëndësishme se seksi. A është kaq e vështirë për ty ta kuptosh?’

Ju mund të mbani mend atë skenë të diskutueshme në Sex & the City ku Miranda i bën presion Steve të jetë i shpejtë dhe të mos e shtyjë seksin sepse duhet të ngrihet herët të nesërmen. Mesa duket e kanë tepruar…

Megjithatë, seksologia Vanessa Marin raporton se si seksi mund ta vërë lehtësisht një martesë në telashe. “Shumica e çifteve kanë qasje të ndryshme, kështu që seksi mund të bëhet burim konflikti dhe bisedash të vështira”, thotë ajo.

“Çiftet duhet të flasin për seksin, pavarësisht se sa rehat apo të pakëndshëm mund të ndihen”, shton ajo.

Në vend të kësaj thuaj, “Jam i rraskapitur tani, por kam diçka në mendjen time dhe do të të befasoj nesër”.

Është normale që të mos jeni gjithmonë në humor apo të jeni të zënë, por nëse “mbyllni” derën me kalimin e kohës, intimiteti do të humbasë. Seksi nuk është vetëm një nevojë e organizmit, por është edhe një mënyrë për të shprehur dashurinë dhe interesin që kemi ndaj partnerit.

Kërcënimet për divorc, mos thuaj, “Mjaft! Deri këtu ishte. Nuk e di pse u martova me ty!’

Kur zënka “ndizet” për mirë, mund të zemëroheni aq shumë saqë shumë lehtë të nxirrni një ultimatum që e dini se do të lëndojë ndjenjat e bashkëshortit tuaj.

Në vend të kësaj thuaj këtë: “Jam shumë e mërzitur me ty tani dhe më duhet pak kohë për të menduar. Më lër të qetë tani për tani dhe nëse dëshiron, ne mund të flasim për këtë pas pak.”

Në këto situata, koha është e vlefshme për të përpunuar mendimet tuaja dhe për të vepruar në mënyrë logjike. Nëse është diçka marrëzi, lëre të shkojë dhe vazhdo. Nëse është diçka serioze, pranoni të flisni me qetësi dhe të gjeni një zgjidhje që do t’ju kënaqë të dyve.