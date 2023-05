Trendi i ri i rrezikshëm në TikTok, adoleshenti amerikan shtrohet në spital me djegie të rënda

Vitet e fundit sfidat e mediave sociale janë bërë gjithnjë e më popullore mes të rinjve.

Megjithatë, këto sfida mund të jenë të rrezikshme dhe pjesëmarrësit shpesh anashkalojnë rreziqet e mundshme.

Në një incident të fundit, një sfidë e TikTok la një adoleshent me djegie që mbuluan 75% të trupit të tij .

Sfida përfshinte mbulimin e trupit të tij me alkool dhe më pas vënien e zjarrit. Ideja ishte të krijohej një top zjarri që do të kapej nga kamera dhe do të shpërndahej në rrjetet sociale.

Viktima e sfidës ishte një djalë 15-vjeçar. Ai kishte parë video të njerëzve që përfundonin sfidën në TikTok dhe vendosi ta provonte vetë.

Jason e mbuloi trupin me alkool dhe i vuri flakën vetes. Flakët kanë dalë shpejt jashtë kontrollit dhe ai nuk ka mundur t’i shuajë. Ai doli me vrap nga banja dhe hyri në oborrin e shtëpisë së tij, ku përfundimisht ra në tokë, duke u djegur ende.

Familja e Jasonit dëgjuan britmat e tij dhe nxituan në ndihmë të tij. Ata arritën të shuanin flakët dhe thirrën shërbimet e urgjencës. Jason u dërgua me urgjencë në një spital aty pranë, ku u trajtua për djegie që mbulonin 75% të trupit të tij .

Adoleshenti kaloi disa muaj në spital dhe iu nënshtrua disa operacioneve. Ai do të ketë nevojë për kujdes të vazhdueshëm mjekësor për pjesën tjetër të jetës së tij.

Sfida e TikTok që shkaktoi lëndimet e Jasonit është hequr që atëherë nga platforma. Megjithatë, sfida të ngjashme vazhdojnë të qarkullojnë në rrjetet sociale, duke vënë në rrezik të rinjtë.