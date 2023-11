Tre të vdekur nga moti i keq në Itali, shikoni momentin kur makinat i merr uji, përmbytet dhe një spital (VIDEO)

Tre persona kanë humbur jetën orët e fundit nga vala e rëndë e motit të keq që po godet Italinë.

Bëhet fjalë për dy të moshuar, 84 dhe 85 vjeç, të cilët po përpiqeshin të pastronin shtëpinë e tyre nga balta në Toskanë , ndërsa viktima e tretë, mosha e të cilit nuk dihet, jetonte në të njëjtin rajon, në qytetin e Livornos.

Sever floods due to Ciaran strom in the Campi Bisenzio of Tuscany region, Italy 🇮🇹 (02.11.2023)

Source: Antonino Monteleone

