Tre sëmundjet që njerëzit kërkojnë më shumë në Google

“Dr. Google” nuk është “mjeku” më i i besuar! Megjithatë, shumë njerëz kërkojnë përgjigje për simptomat dhe sëmundjet në internet. 3 arsyet e mëposhtme janë ndër ato që shpesh na çojnë drejt kërkimit në internet.

Simptomat e pneumonisë

Simptomat e tij ju mashtrojnë lehtësisht. Zakonisht shkaktohen nga bakteret, viruset ose, më rrallë, kërpudhat. Në varësi të mikrobeve që e shkaktojnë, ajo ndahet në pneumoni të fituar nga komuniteti dhe infeksion të fituar nga spitali. Shihni se cilat janë simptomat dhe mësoni t’i kushtoni vëmendje të barabartë kollës së thelluar dhe gulçimit. Sigurisht që nuk prisni që të kalojë, por lini një takim me mjekun tuaj.

Dhimbje në pjesën e poshtme të barkut

Një simptomë që mund të “fsheh” një mijë shkaqe dhimbjeje. Siç e kuptoni, nuk është e mundur duke kërkuar nëpër faqet e internetit të vendosni diagnozën e saktë. Dhimbja në pjesën e poshtme të barkut është një nga simptomat më të shpeshta që i çon gratë tek gjinekologu, me një frekuencë prej 38/1000 femra të moshës 15-70 vjeç. Kjo është një simptomë që ndikon ndjeshëm në jetën e përditshme të grave. Arsyet kryesore janë zakonisht të natyrës gjinekologjike nga vezoret apo mitra dhe trajtimi më i duhur është ai që vjen nga mjeku juaj.

Simptomat e shtatzënisë dhe mungesa e simptomave

Çdo grua është e ndryshme, kështu që simptomat apo jo të shtatzënisë ndryshojnë dhe ndryshojnë, sidomos në muajt e parë. Sidoqoftë, mos harroni se treguesi më i besueshëm i shtatzënisë është mungesa e menstruacioneve. Nëse periodat tuaja janë vonë, mos e merrni si të mirëqenë. Bëni një test shtatzënie. Sigurisht që mungesa e simptomave është shpesh mashtruese, por prandaj takimi me gjinekologun dhe analizat e detajuara të cilave ai do t’ju drejtojë do t’ju sqarojnë gjërat dhe tashmë do të dini se çfarë të bëni./Albeu.com/