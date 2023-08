Tradhtoi burrin, gruaja bën ankesën e rremë për përdhunim: Donte të kryente analizat falas

Një grua e martuar nga Florida është shpallur fajtore për bërjen e një raporti të rremë përdhunimi, pasi autoritetet zbuluan se “historia” e sulmit seksual që ajo kishte sajuar ishte për qëllimin e vetëm për të bërë teste falas për STD.

Sipas faqes amerikane “Law and crime”, duke cituar prova nga dosjet e çështjes, 30-vjeçarja Renee Dawn Scogland ka kryer marrëdhënie seksuale konsensuale me një person në Hillsborough County.

Më pas ajo u ndje fajtore sepse ishte e martuar dhe ekzistonte mundësia që pa vetëdije t’i kalonte burrit të saj ndonjë sëmundje veneriane.

Kështu ajo vendosi që t’i nënshtrohej testeve, kostoja e të cilave është mjaft e lartë në SHBA.

Zgjidhja me të cilën ajo doli për këtë problem ishte që të telefononte Aksionin e Menjëhershëm dhe të raportonte se ishte përdhunuar nga një burrë i panjohur, në mënyrë që të mund të ekzaminohej falas, siç është rasti me viktimat e sulmeve seksuale.

“Unë u përdhunova rreth 45 minuta më pare”, tha 30-vjeçarja duke qarë në telefon.

Në depozitimin e saj, gruaja pohoi se po ngiste në Interstate 75 kur makina e saj u prish papritur dhe ajo u detyrua të ndalonte. Më pas ajo ka raportuar se një burrë i panjohur e ka kapur, e ka lidhur me litar dhe e ka dhunuar, pasi fillimisht ia ka mbuluar sytë me një leckë që ajo të mos e njohë.

Hetuesit që morën përsipër çështjen zbuluan se litari që 30-vjeçarja tha se sulmuesi përdorte ishte në dispozicion nga dyqanet Walmart të zonës. Pasi vizituan disa prej tyre duke kërkuar blerje gjatë ditëve të fundit, ata zbuluan se vetë Skogland ishte regjistruar duke blerë artikullin në fjalë vetëm 8 orë përpara sulmit të supozuar.

Ndërsa ata vazhduan të hetonin, ata vunë re se shumë nga informacionet që ankuesja u kishte dhënë për lëvizjet e saj para dhe pas sulmit nuk ishin në përputhje me pamjet e kamerave të sigurisë që kishin mbledhur. Pasi e thirrën gruan përsëri në departament dhe i treguan për dyshimet e tyre, ajo pranoi se gjithçka ishte një gënjeshtër.

“Është shumë e trishtueshme. Ka kaq shumë gra që kalojnë në të vërtetë këto përvoja traumatike. Ajo përfitoi nga linja 911, duke larguar vëmendjen nga viktimat e vërteta që kanë nevojë për burimet jetike të disponueshme në hetimet e përdhunimit,” tha Zyra e Sherifit të Qarkut Hillsborough.

Sipas raportit Ligji dhe Krimi, 30-vjeçarja nuk do të vuajë dënimin me burg, por do t’i kalojë vitet e ardhshme nën mbikëqyrjen e gjykatës, ndërkohë që duhet t’i paguajë edhe Zyrës së Sherifit të Qarkut Hillsborough 17,245 dollarë si kompensim për orët e burrave që shpenzuan duke hetuar ankesën e saj të rreme./Albeu.com