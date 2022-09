“Tirana viktimë e skenarit të krijuar nga SHBA”, Irani dënon sanksionet amerikane kundër Ministrisë së Inteligjencës

Irani ka dënuar sanksionet e SHBA-ve kundër Ministrisë së inteligjencës.

Kjo me argumentin se sulmet kibernetike të Shqipërisë janë skenar i SHBA-ve.

Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme iraniane Nasser Kanaani dënoi ashpër një lëvizje të Departamentit të Thesarit të SHBA-së për të vendosur disa herë sanksione ndaj Ministrisë së Inteligjencës së Republikës Islamike të Iranit.

Kanaani tha se etiketa e re për sanksionet, e ngjashme me sanksionet e mëparshme të paligjshme të Amerikës kundër Ministrisë së Inteligjencës, kurrë nuk do të jetë në gjendje të prishë as pak vendosmërinë e shërbëtorëve të sigurisë së popullit iranian në këtë institucion krenar.

“Deklarata e shpejtë e Amerikës e mbështetjes për akuzat e pabaza të qeverisë shqiptare kundër Republikës Islamike të Iranit dhe hapi i saj i shpejtë që pasoi për të vendosur sanksione të reja ndaj Ministrisë dhe Ministrit të Inteligjencës së Republikës Islamike të Iranit, nën të njëjtat akuza të zbrazëta dhe të paprovuara, tregojnë qartë se truri i këtij skenari nuk është qeveria shqiptare, por administrata amerikane dhe se Tirana ka rënë viktimë e skenarit të krijuar nga Uashingtoni kundër Republikës Islamike të Iranit”, tha ai.

Amerika prej vitesh i ka imponuar qeverisë dhe kombit shqiptar mbajtjen e një kulti të theksuar terrorist dhe i ka ofruar mbështetje të gjithanshme, përveç trajnimit dhe armatosjes në fushën e hapësirës kibernetike, tha Kanani, duke shtuar se kjo organizatë kriminale i ka shërbyer vazhdimisht dhe ende shërben si një mjet në duart e Amerikës për të kryer akte terrori, sulme kibernetike dhe për të zhvilluar luftë psikosociale kundër qeverisë dhe kombit iranian.

Ai tha se pritja nga qeveria shqiptare e një kulti terrorist dhe masa e qeverisë amerikane për të instrumentalizuar kultin, i cili ka gjakun e mbi 17,000 civilëve dhe burrave shtetërorë iranianë në duart e tij, është një shembull i qartë i mbështetjes së organizuar për terrorizmin kundër qeverisë dhe kombit iranian. .

Republika Islamike e Iranit, shtoi zyrtari, do të përdorë të gjitha kapacitetet e saj në kuadrin e së drejtës ndërkombëtare për të realizuar të drejtat e kombit dhe për të mbrojtur veten kundër këtij komploti ogurzi”./albeu.com/