The Simpson parashikoi zhdukjen e nëndetëses Titan? Publikohet episodi që po frikëson botën (VIDEO)

Fansat e “The Simpsons” janë të sigurt se seriali ka parashikuar shumë vite më parë zhdukjen e nëndetëses Titan të OceanGate në udhëtimin e tij për të çuar njerëzit në Titanik

Nëndetësja Titan u zhduk të dielën gjatë një misioni për të kërkuar rrënojat e Titanikut, 900 milje detare në lindje të Cape Cod, Massachusetts.

Ka dy episode që fansat kanë sugjeruar se janë ‘parashikime’ për situatën e OceanGate, njëri është Simpsons Tide dhe tjetri në formën e Homer’s Paternity Coot.

Simpsons Tide është një episod klasik, që e vendos Homerin në krye të një nëndetëseje të marinës. Pra, është pak më ndryshe nga ajo që po ndodh me Titanin. Sidoqoftë, në Homer’s Paternity Coot, ai ka nëndetësen e tij personale dhe udhëton drejt një anijeje të mbytur për thesar, me babain e tij të humbur prej kohësh. Natyrisht, Homeri ngec duke u përpjekur të rishfaqet.

Dy skenarët

Jeff Carson, një studiues i detit të thellë, ofroi dy shpjegime të mundshme për nëndetësen e humbur Titan. E para është se një dështim mekanik mund të ketë penguar anijen të hedhë peshat e çelikut që e ndihmojnë atë të udhëtojë në fund të oqeanit, dhe shpjegimi i dytë dhe më i mundshëm është se nëndetësja u kap nën një pjesë të rrënojave të Titanikut.

Pasagjerët mund të kenë “ndeshur një fat të keq”, tha Carson, një profesor i shkencave të tokës dhe mjedisit në Universitetin e Sirakuzës, i cili ka kryer misione të shumta shkencore në fundin e oqeanit në bordin e një nëndetëse të quajtur Alvin.

Bazuar në përvojën e Carson, kushtet brenda nëndetëses janë ndoshta të ftohta dhe të kufizuara.

Temperaturat në dyshemenë e oqeanit janë pak mbi zero, dhe pjesa e brendshme e nëndetëses ka të ngjarë të pikojë nga kondensimi, shtoi ai.

Në rreth 12,500 këmbë (3810 m) nën nivelin e detit, mbetjet e Titanikut janë në një mjedis “shumë të rrezikshëm”, tha Carson, duke shtuar “në një thellësi të tillë ka heshtje vdekjeprurëse. Nuk ka rryma. Është thjesht një vend i pabesueshëm, i errët dhe i qetë.”

Operacioni i madh i shpëtimit

Për momentin, pesë anije kërkimore të Rojës Bregdetare të SHBA-së janë në kërkim të “Titanit” dhe brenda 24 orëve në vijim do të dyfishohen në 10. Në kërkim janë përfshirë edhe dy ROV, ndërsa automjete të tjera me telekomandë pritet t’i shtohen operacionit gjigant .

“Këto janë momente jashtëzakonisht të vështira për familjet e të bllokuarve në nëndetëse. Jemi në komunikim të vazhdueshëm me ta. Nuk duhet të humbasim shpresat. Hetimet janë në vazhdim. Jemi në mes të kërkimit dhe po shikojmë të gjithë faktorët. Nuk jemi ende gati për të marrë një vendim të vështirë. Nëse vazhdojmë, mund të arrijmë atë vendim dhe më pas do të flasim me familjet dhe më pas publikisht”, përfundoi zëdhënësi i Rojës Bregdetare të SHBA.

Marina amerikane ka një ROV që mund të operojë jo vetëm për të lokalizuar, por edhe për të tërhequr Titanin siç ka bërë tashmë në rastin e luftëtarit që u rrëzua në një thellësi prej 3780 metrash në Detin e Kinës Jugore në vitin 2022.

Operacioni i shpëtimit, i koordinuar nga Roja Bregdetare e SHBA-së, Marina e SHBA-së dhe Rojet Bregdetare Kanadeze, përfshin anijen skanuese nënujore të Deep Energy, Polar Prince, anija nga e cila u nis në det të thellë Titan. Një anije luftarake kanadeze me një dhomë hiperbarike me gjashtë persona dhe anija franceze Atalante janë në zonë. Marina amerikane dërgoi gjithashtu sistemin Flyaway Deep Ocean Salvage System, i cili është projektuar për të tërhequr objekte të rënda nga thellësitë e oqeanit si avionë ose varka të vogla.

Nga ajri, marrin pjesë dy avionë amerikanë C-130 dhe dy avionë nga Kanadaja, ndërsa ROV-të e ofruara nga kompania britanike Magellan, e specializuar në vëzhgimet në det të thellë, janë të vendosura kryesisht në Evropë./Albeu.com/