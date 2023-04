Terror në qiell të hapur, momenti kur motori i avionit merr flakë gjatë fluturimit (VIDEO)

Një avion i American Airlines u detyrua të kthehej në aeroportin Columbus, Ohio të dielën në mëngjes pas një zjarri në motor.

Boeing 737 ishte nisur nga Columbus për në Phoenix, Arizona, kur ekuipazhi, rreth orës 8 të mëngjesit (koha lokale), tha se avioni kishte probleme me motorin.

A video uploaded to social media showed flames coming from the engine of an American Airlines plane after a bird apparently struck the engine shortly after it took off from the airport in Columbus, Ohio pic.twitter.com/l7DvZtSZ46

