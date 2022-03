Tërheqja e Rusisë nga Ukraina? Reagon për herë të parë Joe Biden

Presidenti i SHBA, Joe Biden, ka reaguar pas lajmeve për një tërheqje të mundshme të një pjese të trupave ruse nga Ukraina.

Biden shprehet skeptik se diçka e tillë mund të ndodhë dhe u tha gazetarëve se nuk nënkupton asgjë nëse nuk sheh veprime konkrete.

“Do ta shohim. Unë nuk lexoj asgjë në të derisa të shoh se cilat janë veprimet e tyre. Ne do të shohim nëse ata do të ndjekin atë që po sugjerojnë, “tha Biden pasi u pyet nëse Rusia duket se zvogëlon operacionet e saj ushtarake në Kiev ndoshta po i vjen fundi luftës ose Rusia po përpiqet të blejë kohë.

Biden vuri në dukje gjithashtu se në telefonatën e tij të martën në mëngjes me krerët e Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Britanisë së Madhe, ishte një “konsensus” midis liderëve për “le të shohim vetëm se çfarë kanë për të ofruar. Ne do të zbulojmë se çfarë bëjnë ata.”

“Ndërkohë, ne do të vazhdojmë të mbajmë të forta sanksionet. Ne do të vazhdojmë t’i sigurojmë ushtrisë ukrainase kapacitetin e tyre për t’u mbrojtur dhe do të vazhdojmë të vëzhgojmë nga afër atë që po ndodh”, shtoi Biden./albeu.com/