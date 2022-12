Tensionet në veri të Kosovës, reagon Rama: E qartë për të gjithë ata që duan të dëgjojnë

Kryeministri Edi Rama ka reaguar mbrëmjen e sotme në lidhje me situatën e tensionuar në veri të Kosovës.

Me anë të një postimi në Twitter ai shpreh dakordësi të plotë me deklaratën e ambasadës amerikane në Prishtinë.

“Ata që ngritën postblloqe të paligjshme duhet t’i çmontojnë ato menjëherë. Ne presim që t’i jepet fund të gjitha kërcënimeve të dhunës dhe frikësimit. Ne shprehim mirënjohjen dhe mbështetjen tonë të plotë për Forcën e NATO-s në Kosovë (KFOR) për përpjekjet e saj për të garantuar sigurinë dhe lirinë e lëvizjes dhe për Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit (EULEX). Ne i dënojmë fuqishëm si të papranueshme të gjitha sulmet ndaj agjencive të sigurisë kosovare dhe ndërkombëtare”, thuhej ndër të tjera në deklaratë.

Can’t agree more🙏

Loud and clear to all who want to hear👍 pic.twitter.com/hKQVAVTAZW

— Edi Rama (@ediramaal) December 11, 2022