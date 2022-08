Tensionet në veri të Kosovës, Lajçak: Shtyrja e vendimit të reciprocitetit ishte ide e Borellit

I dërguari special i Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak për Dialogun Kosovë-Serbi, ka thënë se ideja për shtyrjen e vendimit të reciprocitetit ishte e Josep Borrelli, shef i BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri.

“Mirëpresim vendimin e Kosovës për ta pranuar propozimin e osep Borrelit për shtyrje për 1 mua të vendimit për reciprocitetit. BE pret që të gjitha pengesat të hiqen menjëherë. HRVP Borrell ftoi Kosovën dhe Serbinë që të angazhohen në dialog në rrugën përpara. Mirënjohës ndaj USAmbKosovo për mbështetje të fortë”, ka shkruar Lajçak në Twitter.

Welcome decision by Kosovo to accept @JosepBorrellF proposal to postpone by 1 month. EU expects all roadblocks to be removed immediately. HRVP Borrell invited Kosovo & Serbia to engage in dialogue on way forward. Grateful to @USAmbKosovo for strong support.

