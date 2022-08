Tensionet në veri të Kosovës, Austria anulon fluturimet me Prishtinën

Pas tensioneve të ditës së djeshme në Veri të Kosovës, Austria ka anuluar fluturimet drejt Prishtinës.

Lajmin e ka bërë të ditur ish-ministri i Punëve të Jashtme në Kosovë, Petrit Selimi, i cili ka deklaruar se fluturimet nga Austria në Kosovë janë anuluar për shkak të situatës në veri të Kosovës.

Përmes një postimi në Twitter, Selimi shkruan se anulimi i fluturimeve nga Austrian Airlines është absurditet dhe justifikim.

“Absurde që kompanitë ajrore Australiane të anulojnë fluturimet për në Kosovë për shkak të incidenteve në veri. Por miqtë nuk arritën mbrëmë në Prishtinë dhe Austrian Airlines përdori situatën kufitare si justifikim. Kjo tregon çmimin e incidenteve të tilla për turizmin dhe investimet”, shkruan Selimi.

Kujtojmë se tensionet në Veriun e Kosovës nisën gjatë ditës së djeshme, pas nisjes së reciprocitetit për target.

Por vendimi për reciprocitet u shty me një muaj, pas propozimit të Ambasadës Amerikane./albeu.com/

Absurd that @_austrian has cancelled flights to Kosovo due to the incidents in the north. But friends couldn’t arrive last night to Prishtina and Austrian Airlines used border situation as excuse. Shows the price of such incidents for the tourism and investments. pic.twitter.com/QLI37FTrgy

— Petrit Selimi (@Petrit) August 1, 2022