Tensionet ne Veri, KFOR-NATO: Jemi të përkushtuar për ta mbajtur Kosovën të sigurt (FOTO LAJM)

Aleanca Veri-Atlantike (NATO) ka reaguar pas gjendjes së krijuar në veri të Kosovës. Në një postim në Twitter, NATO ka thënë se KFOR është i gatshëm të marrë masa e nevojshme që ta mbajë Kosovën të sigurt.

“KFOR-i po monitoron nga afër situatën në veri të Kosovës me organizatat vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë. Nën mandatin e OKB-së, KFOR-i mbetet fuqishëm i përkushtuar ndaj sigurisë, i gatshëm të miratojë masat e nevojshme për ta mbajtur Kosovën të sigurt”.

Reagim pati edhe dje nga KFOR-i, ku tha se janë tq gatshëm të ndërhyjë në veri të Kosovës nëse rrezikohet stabiliteti, thuhet në njoftimin e misionit të NATO-s në Kosova, pas tensioneve në veri.

#KFOR is closely monitoring the situation in the north of Kosovo with local and international security organizations. Under its UN mandate, KFOR remains strongly committed to security, ready to adopt necessary measures to keep #Kosovo safe. pic.twitter.com/0L45Lzux2b

— @NATO – KFOR (@NATO_KFOR) August 1, 2022