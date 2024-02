Tensionet në parlament, Vasili: Lindita Nikolla fajtore dhe provokuese për shkatërrimin e Kuvendit

Deputeti i Partisë së Lirisë Petrit Vasili ka reaguar në rrjetin social Facebook mbi tensionet në Kuvend.

Postimi i plotë:

Prioriteti i vetem i Nikolles eshte permbushja e urdherave te Edi Rames dhe jo funksionimi Kushtetues i Kuvendit te Shqiperise.

Dhjetra ndeshkime ndaj deputeteve te opozites jane thjesht vazhdim i objektivit te Rames per asgjesimin e pluralizmit dhe opozitarizmit ne Shqiperi.

Perdorimi kriminal i Gardes nga Lindita Nikolla fakton boterisht se ajo eshte deligjitimuar totalisht si Kryetare Kuvendi, por perfaqson thjesht nje sekretare te rendomte e te perulur te Edi Rames.