“TEMPULLI”/ Hoxha “shfryn” megaoperacionin: U kapën “peshqit e vegjël” jo furnizuesit

Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit, në një konferencë shtypi urgjente dhe pompoze, prezantuan sot përfundimin e një operacioni të madh antidrogë në të gjithë vendin, duke thënë se kanë shkatërruar shumë grupe dhe kanë arrestuar qindra njerëz.

Gazetari investigativ Artan Hoxha, në emisionin “Të Paekspozuarit” e “shfryu” rezultatin e “superoperacionit” duke thënë se ai është realizuar përgjatë 8 muajve të fundit, siç tha edhe drejtori i Policisë së Shtetit, gjatë konferencës për shtyp. Hoxha tha se operacioni i policisë ka synuar shpërndarësit e vegjël, por jo ata që i furnizojnë.

“Operacioni që u ekspozua sot përpara publikut dhe mediave është një lëvizje që policia e ka bërë për 8 muaj me radhë. Nuk u kapën brenda një nate 28 grupe, as 230 vetë, sepse nuk kemi mundësi fizike të bëjmë operacione me përmasa kaq të mëdha. Ky operacion ka filluar në fundin e janarit dhe të dhënat u publikuan sot, ndaj u duk një bilanc kaq i madh. Në deklaratën e drejtorit të Policisë së Shtetit thuhej: Kemi filluar 8 muaj më parë dhe operacioni ka synuar të godasë shpërndarjen me pakicë, që shpërndajnë lëndën narkotike afër shkollave, gjimnazeve apo në lagjet e populluara të qyteteve të mëdha të vendit. Motoja që kanë trafikantët është “Fëmijët tuaj janë e ardhmja jonë” dhe me sa duket kemi marrë thelbin e saj dhe po godasim aty. Por që të kesh sukses te rrjeti i shpërndarjes, duhet goditur sistemi kapilar që furnizon shpërndarjen. Kokaina, apo heroina nuk prodhohen në Shqipëri.

Pamë edhe disa droga që nuk prodhohen në Shqipëri, përfshirë edhe drogën sintetike. Gjatë këtij viti ka patur një lloj vullneti politik nga jugu në veri që të goditet çdo parcelë”-tha Hoxha.