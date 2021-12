Dita e sotme do të jetë një nga më të ftohtat e javës. Parashikohet që dita të jetë me ngrica dhe me temperatura të ulëta.

Sipas MeteoAlb vijon ndikimi i të ftohtit siberian mbi vendin tonë, duke bërë që moti të karakterizohet nga kthjellime dhe ngrica gjatë pjesës së parë të ditës kryesisht në zonat malore, ndërsa në zonat luginore do ketë prezencë të mjegullës.

Por pjesa e dytë e ditës do të sjellë kalime vranësirash në gjysmën lindore të vendit edhe pse nuk do ketë reshje.